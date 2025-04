Prefeitura realiza treinamento com lideranças

Paula Pessoa





Secretaria de Governança

Em mais uma ação inovadora, a Prefeitura de São José dos Campos realizou nas últimas semanas o 1º Workshop de Liderança e Perfil Comportamental.

Reunindo mais de 230 servidores em cargo de liderança, de todas as secretarias municipais e autarquias, sob orientação da equipe da Governança, o treinamento aconteceu no auditório do Centro de Formação do Educador (Cefe), em Santana.

O encontro marcou o início de uma série de ações que vão valorizar não apenas o trabalho realizado pela Prefeitura, mas, sobretudo, as pessoas que o tornam possível e servem diariamente à população em toda a cidade.



Treinamento de líderes visa melhorias no atendimento e processos da Prefeitura | Foto: Divulgação

Fazendo uso de ferramentas modernas do mercado de trabalho, com testes online para identificar o perfil comportamental e orientação aos servidores, além de palestra sobre comunicação assertiva, o Desenvolvimento de Lideranças visa desenvolver e aperfeiçoar os líderes da Administração Municipal, com foco em melhorias contínuas e processos que valorizam os eixos da atual gestão: simplificar, inovar, compartilhar recursos e ter uma gestão aberta e transparente.



