Prefeitura pesquisa novas tecnologias para zeladoria

Secretaria de Manutenção da Cidade

Imagina um robô que trabalha cortando grama sozinho? Que além de ser abastecido por uma estação de carga, quando a bateria está fraca, é seguro e pode ser usado no período noturno? A Prefeitura de São José dos Campos está testando, neste mês, este novo conceito de robótica no espaço canino do Parque da Cidade, em Santana, na região norte, que garante que o serviço de roçada seja automático e constante.

O objetivo do teste da tecnologia é verificar se a mesma está qualificada para ser mais um instrumento que reduza os custos, aumenta a eficiência no setor e amplie a capacidade de atender a demanda de manutenção e roçadas em praças, áreas verdes e espaços caninos, entre outros locais. Se a ferramenta se mostrar eficaz, poderá ser mais uma aposta do município para manter a cidade bonita, limpa e bem cuidada.

O robô que está sendo testado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Manutenção da Cidade, assemelha-se a um aspirador de pó. Ele é alimentado por meio de uma estação de carga e recarga instalada em um terreno, com um sistema de fio limite por onde é permitido a ferramenta circular, com sensor de colisão e silencioso, podendo ser usado à noite.

O teste tem como objetivo analisar as vantagens do moderno sistema | Foto: PMSJC

Vantagens

A vantagem do corte constante com o robô é que o resíduo cai no solo e se decompõe, virando nutriente natural. Em constante uso, a grama tende a ficar sempre baixa. Outro benefício é que pode ser utilizado em terrenos acidentados.

Entre as conveniências do equipamento estão, também, os fatos de possuir alarme quando é levantado do chão e ser praticamente antifurto, pois desliga e não pode ser acoplado em outras estações de carga. O aparelho envia, ainda, dados por meio de rastreamento de satélite.

Caso o sistema seja aprovado, a Prefeitura estudará a possibilidade de aquisição do equipamento para os serviços de zeladoria, sempre analisando o custo-benefício do produto com as necessidades da zeladoria urbana para atender cada vez melhor a população.



