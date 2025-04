PIT faz parceria para qualificação de mão de obra do Turismo

José Roberto Amaral





O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) assinou um protocolo com a secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo para qualificação profissional do setor de turismo.

A iniciativa também conta com a participação da Prefeitura de São José dos Campos, através do Departamento de Turismo.

A capacitação profissional da secretaria estadual é coordenada pela Academia do Turismo SP, programa de qualificação profissional que atua com formação, pesquisa, inovação e governança.

A assinatura aconteceu nesta segunda-feira (14) no estande da Setur-SP na WTM Latin América, o maior evento de turismo da América Latina. Também assinaram o protocolo os Parques Tecnológicos de Santos e Sorocaba.

Com o protocolo de intenções, os parques tecnológicos e a Setur-SP poderão articular parcerias estratégicas, desenvolver ferramentas educacionais e promover pesquisas de desenvolvimento, além de incentivar a adoção de tecnologias e inovação para apoiar a sustentabilidade e novas soluções no turismo.

Também poderão realizar ações de sensibilização, atratividade e empregabilidade no setor turístico e participar de feiras e eventos.

“A Academia do Turismo SP é um programa que muito nos orgulha. Até o momento, já ofertou 33 mil vagas gratuitas em cursos ligados ao turismo. Agora, queremos ampliar o leque de parcerias para trazer soluções inovadoras para o turismo, com um olhar especial para a tecnologia e inovação”, disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.

A meta da Academia do Turismo SP é oferecer 100 mil vagas para a qualificação de profissionais em hospitalidade, eventos e gestão, com cursos presenciais e online, disponíveis até 2026.

O programa abrange diversas frentes de qualificação, incluindo cursos rápidos de capacitação, pós-graduação e ações de incentivo a empregabilidade, com o objetivo de tornar o setor mais inclusivo e repleto de oportunidades de crescimento profissional.



