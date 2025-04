Nova palestra do Empretec acontece nesta quarta-feira (16) – Agência de Notícias

As inscrições para empreendedores do município participarem gratuitamente do programa Empretec já estão abertas pelo link https://tinyurl.com/palestra-empretec-16-04

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizarão, nesta quarta-feira (16), às 19h, uma nova palestra do Empretec. O evento acontecerá na sede do Sebrae Sorocaba.

Os empreendedores que desejam participar do programa Empretec devem fazer cadastro antecipado pelo link: https://tinyurl.com/palestra-empretec-16-04. Para se inscrever, é necessário que o interessado tenha o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Ao todo, serão formadas oito turmas no Empretec, programa que conta com uma metodologia implantada pelas Nações Unidas e desenvolvida, no Brasil, pelo Sebrae, que busca viabilizar a competitividade empresarial, por meio do aperfeiçoamento das características individuais do próprio empreendedor. O programa ofertará 240 vagas no total.

Esse programa, totalmente gratuito, ofertará 60 horas de capacitação, com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os 10 comportamentos característicos desses perfis. A oportunidade é para que empreendedores do município (seja MEI – Microempreendedor Individual, ME – Microempresa, ou EPP – Empresa de Pequeno Porte) participem e desenvolvam ideias para estruturar melhor os seus negócios.

O Sebrae Sorocaba está localizado na Avenida São Paulo, 1.182, no bairro Além Ponte, Zona Leste da cidade. Mais informações pelo WhatsApp: (15) 3229-0295.