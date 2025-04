Monterrey x Club América ASSISTIR AO VIVO HOJE (16/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Monterrey x Club América é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (16) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Monterrey como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Monterrey x Club América ao vivo: tudo sobre o duelo da Liga MX (16/04/2025)

Nesta quarta-feira, 16 de abril de 2025, Monterrey e Club América se enfrentam em um confronto decisivo pela Liga MX – Clausura. A bola rola às 22h (horário de Brasília), e os fãs podem acompanhar todas as emoções ao vivo por meio de plataformas com cobertura em tempo real, como o Flashscore, além de casas de apostas que oferecem transmissão para apostadores ativos.

Momento das Equipes

Monterrey chega pressionado após derrota no clássico contra o Tigres por 2 a 1, fora de casa. Nas últimas cinco partidas, o time acumula duas vitórias, dois reveses e um empate. A irregularidade preocupa a torcida, especialmente em duelos importantes como esse contra o maior campeão do México.

Club América, por sua vez, também vive um momento turbulento. O time venceu apenas uma das últimas cinco partidas, com duas derrotas e dois empates. Vem de um empate sem gols com o Cruz Azul pela Liga MX, e antes disso perdeu no duelo de volta da Concachampions.

Retrospecto do Confronto

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes:

15/12/2024 – Monterrey 1 x 1 Club América

12/12/2024 – Club América 2 x 1 Monterrey

27/10/2024 – Club América 2 x 1 Monterrey

04/02/2024 – Club América 1 x 1 Monterrey

29/10/2023 – Monterrey 0 x 3 Club América

Club América leva vantagem no histórico recente, com três vitórias e dois empates.

Odds das Casas de Apostas

As principais casas de apostas apontam um duelo equilibrado:

Betano.br : Monterrey (2.62) | Empate (3.45) | Club América (2.60)

: Monterrey (2.62) | Empate (3.45) | Club América (2.60) Bet365 : Monterrey (2.75) | Empate (3.20) | Club América (2.70)

: Monterrey (2.75) | Empate (3.20) | Club América (2.70) Superbet.br: Monterrey (2.65) | Empate (3.45) | Club América (2.60)

A cotação semelhante para vitória de ambos os lados mostra o quão imprevisível deve ser o confronto.

Transmissão ao Vivo

Você pode assistir à partida via streaming nas casas de apostas parceiras, como Bet365 e Betano, desde que tenha saldo na conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas. Também é possível acompanhar o livescore minuto a minuto em plataformas como o site nosso.

Conclusão

O confronto entre Monterrey e Club América promete fortes emoções, com duas equipes tradicionais do futebol mexicano buscando a recuperação e a regularidade no Clausura. Com equilíbrio nas odds, retrospecto favorável ao América e a necessidade de pontuar, o duelo deve ser tenso e de muita marcação.

Tags: Monterrey x Club América, Liga MX Clausura 2025, jogos ao vivo, apostas esportivas, livescore, onde assistir futebol mexicano.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

