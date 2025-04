Livro “A Vida de Georgina” é lançado no Quilombo da Caçandoca – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A educação ambiental ganhou um importante reforço em Ubatuba com o lançamento da versão impressa do livro “A Vida de Georgina: Conhecendo o Manguezal”, no último sábado, dia 12, no Centro Comunitário do Quilombo da Caçandoca. A obra, que já vinha sendo utilizada em formato digital por professores e alunos da rede municipal, agora passa a integrar oficialmente o acervo das escolas, com a distribuição de cinco exemplares para cada unidade.

O evento contou com a presença de Alessandra Panza, responsável pela educação ambiental da Secretaria Municipal de Educação (SME), que destacou a importância de levar temas ambientais às crianças desde cedo.

“O conhecimento é a melhor forma de sensibilização. É muito importante que os alunos entendam a importância de cuidar do meio ambiente. O futuro depende do equilíbrio entre o homem e a natureza, e o livro traz isso com leveza, diversão e muita informação”, destacou Alessandra.

Inspirado na vivência na própria comunidade da Caçandoca, o livro narra a saga do guaiamum azul (Cardisoma guanhumi), espécie ameaçada de extinção, que precisa atravessar diversos obstáculos para chegar ao mar e desovar. A narrativa convida o leitor a refletir sobre os impactos humanos no ecossistema dos manguezais e a importância da preservação.

Com linguagem acessível e ilustrações lúdicas, a obra também já serviu de inspiração para projetos pedagógicos, como o teatro de sombras apresentado em 2024 por alunos do 4º ano da Escola Municipal Nativa Fernandes, no bairro do Sertão da Quina.

O livro foi contemplado no Edital 03/2024 da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e nasceu de um projeto voluntário que reuniu diversos profissionais em sua elaboração. A autoria é de Marlene Giraud e Carla Beatriz Barbosa, com coordenação e ilustrações de Rosana Gaeta e fotografias de Tadeu Fischer.

A publicação é fruto da parceria entre o coletivo Tamoio de Ubatuba e o projeto Manguezal Terra do Guaiamum, que vêm desenvolvendo ações de conscientização ambiental e valorização da cultura local.