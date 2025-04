Juarez x Necaxa ASSISTIR AO VIVO HOJE (16/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Juarez x Necaxa é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (16) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Juarez como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Juarez x Necaxa: Livescore, Odds e Onde Acompanhar (16/04/2025)

Juarez e Necaxa voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 00h (horário de Brasília), em partida válida pela Liga MX – Encerramento, prometendo mais um capítulo eletrizante no confronto direto entre as equipes.

Momento das Equipes

Juarez (JUA) chega pressionado após uma série de empates:

0x0 contra o UNAM

1×1 com o Atlas

Vitória importante sobre o Puebla (2×0)

1×1 contra o Guadalajara

Derrota para o Atlético San Luis (0x1)

A equipe ocupa uma posição instável na tabela e precisa dos três pontos para se manter viva na briga por classificação.

Necaxa (NEC), por outro lado, vem embalada por três vitórias nos últimos quatro jogos:

Venceu Tijuana (2×1), Querétaro (2×0) e León (2×1)

Sofreu derrotas frente ao Toluca (2×5) e Pachuca (3×5)

O time mostra força ofensiva, mas a defesa tem deixado a desejar.

Confrontos Recentes

O histórico recente mostra equilíbrio:

24/08/2024 – Necaxa 3×0 Juarez

– Necaxa 3×0 Juarez 03/02/2024 – Juarez 2×2 Necaxa

– Juarez 2×2 Necaxa 16/09/2023 – Necaxa 1×1 Juarez

– Necaxa 1×1 Juarez 13/03/2023 – Juarez 1×1 Necaxa

– Juarez 1×1 Necaxa 22/07/2022 – Necaxa 1×0 Juarez

Nos últimos cinco encontros, Necaxa venceu duas vezes e empatou três, mantendo superioridade no retrospecto recente.

Odds das Casas de Apostas

Casa de Apostas Vitória Juarez Empate Vitória Necaxa bet365 2.75 3.30 2.55 Betano 2.70 3.30 2.57 BetEsporte 2.70 3.50 2.55 Estrelabet 2.62 3.33 2.50 Superbet 2.70 3.45 2.57 Esportivabet 2.71 3.40 2.50 Aposta Ganha 2.57 3.31 2.45

As cotações mostram ligeiro favoritismo para o Necaxa, mas indicam um jogo equilibrado, com possibilidade real de qualquer resultado.

Onde Assistir Ao Vivo

O confronto Juarez x Necaxa poderá ser acompanhado via livescore em plataformas como o fmrural.com.br, que oferece atualizações em tempo real e estatísticas completas. Além disso, sites de apostas com transmissão ao vivo podem exibir o jogo para usuários cadastrados com saldo em conta ou que tenham realizado apostas nas últimas 24h.

Destaques das Notícias Recentes

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.