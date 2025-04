Já classificado, São José Basketball volta à quadra nesta sexta-feira

Nei José Sant’Anna





O Farma Conde São José Basketball volta à quadra nesta sexta-feira (18), às 18h, na Farma Conde Arena, para enfrentar o Pato Basquete no duelo que marcará o encerramento da fase de classificação do NBB Caixa.

Os joseenses já estão classificados aos playoffs e ocupam atualmente a 9ª colocação da competição, com 51,5% de aproveitamento, com 17 vitórias em 33 jogos. Já o Pato Basquete aparece na 13ª colocação, com 37,5% de aproveitamento.

Na atual edição, os clubes se enfrentaram em Pato Branco no primeiro turno e o time paranaense venceu por 85 a 81.

O São José vem de uma vitória sobre o Caxias Basquete por 77 a 73, em jogo disputado na última sexta-feira (11), no ginásio do Sesi de Caxias do Sul.

O ala/armador Adyel foi o cestinha da partida com 19 pontos. O ala/pivô Douglas dos Santos também se destacou, com 15 pontos e 9 rebotes.

Ingressos

Os ingressos para o jogo desta sexta podem ser adquiridos pelo site da ticket fácil.

As entradas para o setor de arquibancada estão à venda no valor de R$ 10 a inteira, com meia solidária estipulada em R$ 5 mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível. Para o setor das frisas, mais próximo à quadra, os ingressos possuem preço único de R$ 25. Sócios-torcedores tem direito a uma entrada exclusiva e poderão se sentar nas cadeiras de quadra.

Os portões serão abertos às 17h e o clube aconselha aos torcedores que cheguem com antecedência para evitar filas próximo ao horário da partida. O estacionamento da Arena é gratuito a todos.



