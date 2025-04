Hospital Municipal Santa Isabel promove ação voltada para saúde e segurança dos servidores

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realizou, nesta segunda-feira (14), uma ação para reforçar os cuidados com a saúde e segurança de todos os seus servidores. A ação, que tem como objetivo garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, faz parte da campanha ‘Abril Verde’, que intensifica atividades de conscientização e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

Durante todo o dia, os funcionários da unidade de saúde, administrada pela Prefeitura de João Pessoa, tiveram acesso a serviços, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia, em pontos instalados na entrada do hospital.

Segundo a direção do Hospital, essa é uma importante ação voltada à saúde e segurança do trabalhador, com o objetivo de cuidar de quem cuida, destacando que um ambiente de trabalho saudável, seguro e acolhedor é fundamental para que se possa oferecer o melhor atendimento à população. A direção ainda destacou que a ação é mais do que um evento pontual, é um símbolo do respeito e da gratidão que o hospital tem com todos seus funcionários, fortalecendo e construindo diariamente um serviço público mais humano e eficiente.

A programação também contou com uma palestra, que teve como tema ‘Bem-estar continuado: A importância da saúde ocupacional na vida do profissional da Saúde’, ministrada pelo enfermeiro Oslyeudeson dos Santos Batista, especialista em medicina do trabalho, auditoria e saúde coletiva.

“É muito salutar que aqueles que cuidam possam também serem cuidados. A importância da atenção na saúde emocional, física e laboral, diariamente, desse profissional e, acima de tudo, um enfoque principal na saúde emocional é muito importante, pois todos os dias os profissionais lidam com pressão psicológica. E tudo isso envolve o seu trabalho. Então, a importância desse treinamento é trazer à tona para que o profissional entenda que ele precisa cuidar, mas que também está sendo cuidado pela instituição, pelos seus diretores, gerentes, coordenadores e pelos seus supervisores direto no dia a dia no seu trabalho”, reforçou o profissional.