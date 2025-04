Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Quarta (16/04/2025)

Posted on

Por MRNews Pitel Considera Desistência do BBB24 Após Festa Controversa Durante a última festa no Big Brother Brasil 24, Pitel, uma das participantes, expressou seu descontentamento com uma ilustração exibida no telão, que a levou a acreditar que Beatriz seria a favorita para ganhar o reality show. A imagem, que Pitel interpretou como uma “mensagem […]