Guaratinguetá receberá emenda parlamentar de R$ 100 mil para custeio de programas para a saúde da mulher no município

Nesta segunda-feira, 14, a Primeira-dama, Secretária da Mulher e Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá, Adriana Vaz Pinheiro, participou de reunião na ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) com a Deputada Estadual Letícia Aguiar (PP).

O encontro teve o objetivo de definir os detalhes para o recebimento de uma emenda no valor de R$ 100 mil destinada a Secretaria de Saúde de Guaratinguetá, para ser usufruída no custeio e gerenciamento de programas de saúde da mulher em parceria com a Secretaria Municipal da Mulher no município.

A Secretária de Meio Ambiente, Bruna Rodrigues, e a Assessora de Promoção Social, Talita Gonçalves também participaram do encontro. Além disso, na ocasião toda a documentação foi entregue a equipe da Prefeitura para que a verba seja recebida e utilizada em breve.

A Prefeitura agradece a Deputada Letícia Aguiar pelo empenho e o trabalho em prol das mulheres segue ativo no município!