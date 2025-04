Galpão das Artes da Comlurb promove peça sobre impacto ambiental da indústria têxtil – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Evento tem entrada franca – Foto: Divulgação

O Galpão das Artes Urbanas da Comlurb promove nesta quarta-feira (16/04), às 11h, apresentação da peça teatral O Espetáculo Darwin Plus W, com o Coletivo Grupo R. A peça, com duração de uma hora, apresenta viés performático com música, e aborda assuntos relacionados à sustentabilidade.

Figurino de roupas reutilizadas e ressignificadas dão vida aos personagens da obra de autoria de Roberto Kleber, integrante do grupo e um dos artistas da exposição “Alinhamentos: fios que conectam o consumo e o meio ambiente”, junto com Rosane de Souza, também do Coletivo Grupo R, em cartaz no Galpão até 30 de abril.

A exposição convida o público a refletir sobre como o excesso de consumo e o descarte de roupas levam ao acúmulo de lixo, impactando negativamente o meio socioambiental. O tecido é o elemento central em vários trabalhos, mostrando a relação entre as fibras e as linhas que conectam o consumo, o descarte e o impacto ambiental. A indústria têxtil é uma das que mais poluem o mundo e, apenas no Brasil, 170 mil toneladas desses resíduos são produzidos por ano e apenas 20% desse material é reciclado.

Roberto traz painéis e esculturas em papelão, e usa também galhos de árvore. O artista mostra, ainda, máscaras em papelão colhidas nas ruas. É um convite ao ato de pensar. Já Rosane leva a delicadeza de um trabalho bordado em tecidos e sobre folhas secas colhidas em uma árvore centenária do Instituto Municipal Nise da Silveira, no Engenho de Dentro. Uma temática onde árvores, flores coloridas e palavras se misturam.

Os músicos são do Grupi Judylea, formado por Jupy e Cadu Mello.

Serviço:

Entrada Franca

Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino/Comlurb

Peça teatral O Espetáculo Darwin Plus W – Coletivo Grupo R

Dia: 16 de abril

Horário: 11h

Endereço: Avenida Padre Leonel Franca, s/n, (sob o viaduto Lagoa-Barra, em frente ao Terminal Rodoviário da Gávea e à PUC-Rio).