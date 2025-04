Exposição “A Elegância da Tinta – Serenidade como as Nuvens e o Vento” e oficinas sobre o tema são atrações gratuitas no Pátio Cianê Shopping

A exposição “A Elegância da Tinta – Serenidade como as Nuvens e o Vento”, da artista plástica Meng-Hsun Lee, poderá ser conferida, a partir desta terça-feira (15), no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba. A mostra gratuita estará aberta para visitação no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 25 de maio, contando, ainda, com oficinas, também gratuitas nesta sexta e sábado (18 e 19), das 14h às 17h.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

A mostra apresentará os pensamentos de Meng-Hsun Lee registrados na caligrafia chinesa por meio da pintura. Com o auxílio das tintas, a artista busca expressar seus sentimos de forma suave sobre o papel, explorando seu olhar sobre a natureza junto ao florescer das flores e o nadar dos peixes. “Desejo que, ao observar estas obras, o público sinta o sopro da natureza e a paz da alma. Que cada palavra e traço sejam um convite para um encontro com o seu próprio coração”, destaca.

As atividades são abertas ao público geral, realizadas no mesmo local da mostra e sem necessidade de inscrição prévia. Nas ocasiões, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre a escrita oriental diretamente com uma pessoa nativa, já que a artista é natural de Taiwan e vive no Brasil desde 2011, residindo em Sorocaba há mais de sete anos.

A exposição “A Elegância da Tinta – Serenidade como as Nuvens e o Vento” poderá ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.