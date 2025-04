Dom Pedro terá peça ‘Retalhações – Um Talho no Tempo’

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

O espetáculo “Retalhações – Um Talho no Tempo”, da Cia da Entropia, será atração na Casa de Cultura Flávio Craveiro nesta quarta-feira (16), às 19h30. O espaço fica no bairro Dom Pedro 1º, na região sul de São José dos Campos.

A peça convida o público a refletir sobre a violência de gênero e as amarras invisíveis que, ainda hoje, aprisionam as mulheres em papéis e expectativas limitadas.

A apresentação é gratuita, tem duração de 50 minutos e a classificação etária é de 12 anos.

A circulação da peça é financiada pela Lei Paulo Gustavo, por meio do edital LPG 004/FCCR/2024 de fomento ao teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura e espaços culturais, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Não há necessidade de reserva de ingressos.

O espetáculo

“Retalhações – Um Talho no Tempo” é uma peça teatral provocativa, que se desenrola através das vozes entrelaçadas de três narradoras que abrem janelas para as vidas de mulheres diversas, cada uma com sua própria jornada de desafios, resistência e empoderamento. Uma tessitura de histórias que revelam as experiências vividas e interligadas de mulheres lutando contra as correntes da opressão.

Serviço

Casa de Cultura Flávio Craveiro

Av. Lenin, 200, bairro Dom Pedro 1º.



