Dia Mundial da Criatividade será celebrado com programação especial em Sorocaba neste mês de abril – Agência de Notícias

Sorocaba está entre as 67 cidades brasileiras mobilizadas em prol do Dia Mundial da Criatividade, celebrado em 21 de abril. A população poderá participar de uma programação especial na próxima semana, de 21 a 23 de abril, com quase 30 atrações gratuitas voltadas a pessoas de todas as idades.

Como uma das apoiadoras da iniciativa, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), promoverá oficinas e apresentações culturais gratuitas, na segunda-feira (21), no Museu Histórico Sorocabano (MHS) e no Parque do Paço Municipal. As vagas são limitadas e, por isso, é necessário se inscrever antecipadamente de forma on-line. Os inscritos para as atividades no MHS poderão ter acesso ao local de forma gratuita.

Uma delas é a Oficina de Arte Criativa e Sustentável – Ressignificando objetos, com a artista Rosangela Vig, em dois horários, às 9h ou às 10h30, no MHS, localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. Para participar os interessados devem fazer as inscrições pelos links: https://tinyurl.com/artecriativaesustentavel (turma das 9h) e https://tinyurl.com/artecriativaesustentavel2 (turma das 10h30).

As atrações continuam, às 10h30, também no MHS, com a apresentação de dança tropeira pelo Centro de Tradições Gaúchas (CTG). A dança representa a cultura sorocabana, que possui raízes do tropeirismo e grande influência na cidade. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/dancatropeira.

Em seguida, às 11h30, a Orquestra de Violas “Zé Franco” se apresenta no MHS. O grupo, coordenado pelo professor e maestro Sidnei Santos, é reconhecido como Patrimônio Imaterial Cultural da cidade, por meio da Lei Municipal nº 12.652/2022. Com um rico repertório que enaltece a vida no interior do Brasil, as apresentações da orquestra buscam aproximar a população da cultura caipira. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/orquestradeviola.

Já no Parque do Paço Municipal, localizado na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista, terá a Oficina Criativa de Grafite em dois horários, às 13h e às 15h, ministrada pelo grafiteiro sorocabano, Arthur Carbonero. Na ocasião, os participantes terão a oportunidade de vivenciar o grafite por meio da experiência artística de Arthur. As inscrições podem ser feitas pelos links: https://tinyurl.com/oficinacriativadegrafite (turma das 13h) e https://tinyurl.com/oficinacriativadegrafite2 (turma das 15h).

Também na segunda-feira, às 15h, no Parque do Paço Municipal, o projeto social Heranças da África apresentará a prática da capoeira com a participação das crianças atendidas pela iniciativa. Sob os comandos do capoeirista, Alex Edvaldo da Silva, os munícipes poderão conhecer o trabalho desenvolvido com o objetivo de estimular a prática dessa manifestação cultural brasileira. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://tinyurl.com/rodadecapoeira.

Sobre o Dia Mundial da Criatividade

O movimento em comemoração ao Dia Mundial da Criatividade é organizado mundialmente pela World Creativity Organization, empresa de educação em liderança criativa que oferece experiências por meio de painéis, palestras, oficinas, entre outras iniciativas, voltadas ao universo da economia criativa.

No Brasil, o evento teve início com o empreendedor Lucas Foster, em 2017, e será celebrado pela primeira vez em Sorocaba. Além das atividades promovidas pela Secult, o movimento também contará com outras atrações gratuitas que podem ser conferidas no site oficial: https://worldcreativityday.com/world/activities.