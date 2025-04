Curso de História da Arte Brasileira abre nova turma

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo abre, na próxima segunda-feira (14), as inscrições para o curso de História da Arte Brasileira, que acontecerá no Museu Municipal de São José dos Campos.

As inscrições para as 120 vagas serão feitas exclusivamente pelo aplicativo São José Viva até 28 de abril. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos.

A confirmação da matrícula se dará pela ordem de inscrição.

As atividades começam no dia 5 de maio, às 19h, e seguem até 7 de julho, totalizando 10 aulas com duração de duas horas cada. Os encontros acontecerão nas segundas-feiras, das 19h às 21h.

O curso ministrado pelo professor Guilherme Tosetto oferece uma imersão na história da arte, através da qual é possível compreender a evolução da criatividade humana e o seu percurso estético até a atualidade.

Os participantes irão explorar o desenvolvimento artístico por meio de referências visuais e com análise crítica das obras mais influentes do cenário brasileiro.

Professor

Guilherme Tosetto é pesquisador e curador independente. Doutor em Belas Artes pela Universidade de Lisboa, mestre em Multimeios pelo Instituto de Artes da Unicamp, especialista em Fotografia, e graduado em Comunicação Social pela Universidade de Londrina. Atualmente, trabalha como editor de imagem e é professor no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

Temas

Aula 1: Introdução à arte brasileira

Aula 2: Arte colonial

Aula 3: O barroco e o rococó no Brasil

Aula 4: Neoclassicismo e a missão artística francesa

Aula 5: Entre o segundo reinado e a belle époque

Aula 6: Modernismo e a Semana de Arte Moderna de 1922

Aula 7: A consolidação do modernismo e as vanguardas brasileiras

Aula 8: Arte popular

Aula 9: Arte contemporânea

Aula 10: Novas mídias e a arte brasileira no século XXI

Cronograma das aulas

Maio

5 – Segunda-feira

12 – Segunda-feira

19 – Segunda-feira

26 – Segunda-feira

Junho

2 – Segunda-feira

9 – Segunda-feira

16 – Segunda-feira

23 – Segunda-feira

30 – Segunda-feira

Julho

7 – Segunda-feira

Serviço

Museu Municipal de São José dos Campos – Auditório

Praça Afonso Pena, 29, Centro



