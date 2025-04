Copa Popular abre inscrições para categorias 50, 55 e 60 anos

Nei José Sant’Anna





As inscrições para a Copa Popular de Futebol de São José dos Campos, categorias 50, 55 e 60 anos, serão abertas na próxima terça-feira (22), prosseguindo até 2 de junho.

Os representantes das equipes deverão retirar a ficha e fazer a inscrição presencial, gratuitamente, junto à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida da Prefeitura de São José dos Campos, localizada no Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, Jardim América), das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Na categoria AP 50 podem participar do torneio atletas amadores com idades entre 50 e 54 anos; na AP 55, entre 55 e 59 anos e na AP 60, acima de 60 anos.

O congresso técnico do torneio está programado para o dia 18 de junho, às 19h, no auditório do Centro da Juventude, e a primeira rodada acontecerá no dia 28 de junho, sábado. O campeonato prossegue até 29 de novembro, quando acontecem as finais das 3 categorias.

Na temporada passada, o Sete de Setembro foi o campeão da categoria 50 anos; o Santa Cruz venceu a 55 anos e o Comercial faturou o título da categoria 60 anos.

No momento, segue em andamento a Copa Popular para atletas acima de 16 anos e sem limite de idade, dividida em quatro divisões (AP1, AP2, AP3 e AP4). O torneio, que começou em fevereiro com 75 clubes inscritos, será disputado até julho.

As copas populares de futebol são promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.



