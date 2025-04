Cícero Lucena entrega USF Integrada Funcionários I e projeta a melhoria de toda rede de Atenção Básica

O prefeito Cícero Lucena entregou, na manhã desta terça-feira (15), a requalificação da Unidade de Saúde da Família (USF) Integrada Funcionários I, que ganhou uma sala fria, melhorias nos consultórios odontológicos e de atendimento médico, além da climatização de todos os ambientes. Durante a solenidade, o gestor da Capital, acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra, destacou que já são 75 equipamentos de saúde reformados desde 2021 e o objetivo é que esse cuidado chegue a toda a rede de Atenção Básica.

“Aqui, nos Funcionários, estamos entregando uma unidade com três equipes de saúde completas, com três consultórios odontológicos, um médico, uma enfermeira, com farmácia, com medicamentos, com sala de vacina — tudo em favor da prevenção e do cuidado. Fora esse prédio, nós já estamos com projetos de reforma em andamento — muitos já em execução — além das novas unidades, até que toda a rede de saúde de João Pessoa esteja totalmente requalificada, com conforto, equipamentos novos e o atendimento de qualidade dos nossos profissionais”, projetou o prefeito.

Cuidado e novas unidades – O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, assegurou que a Prefeitura também vai entregar, até o final deste primeiro semestre, outras cinco USFs construídas do zero, das dez iniciadas pela gestão municipal há dois anos. Cinco já foram inauguradas. “Levando mais do que melhoria no espaço físico e em equipamentos, mas no acolhimento dos usuários. Uma coisa que os prefeitos Cícero e Leo também destacam é que não adianta nada termos uma estrutura adequada se não houver empatia, se não houver acolhimento. Então, esta unidade aqui, assim como todas as outras, precisa ser marcada como um lugar seguro para a população, um lugar em que as pessoas procuram e sabem que serão bem acolhidas”, afirmou.

Investimento – Presente na solenidade, o deputado federal Mersinho Lucena exaltou os números da saúde em João Pessoa, destacando o orçamento destinado à construção, reforma, melhoria de serviços e aquisição de materiais e equipamentos modernos, com uso de tecnologia. “Números são importantes, por isso quero dizer que esta Prefeitura é a que mais investiu na história na área da saúde. O orçamento deste ano nunca esteve tão alto — cerca de R$ 1,7 bilhão — que serão investidos apenas na saúde de João Pessoa”, disse o deputado.

Serviços – São três equipes de Saúde da Família, que atendem os moradores dos bairros Funcionários I (1ª etapa), Funcionários II (2ª etapa) e Jardim Guaíba. São ofertados serviços como vacinação, curativos, dispensação de medicamentos, atendimentos odontológicos, de enfermagem e médicos. “Essa sala fria era uma demanda antiga nossa, que vai garantir melhores condições para o armazenamento dos insumos. Mais do que isso, estamos oferecendo melhores condições de trabalho e atendimento para essa região”, afirmou a gerente da USF Funcionários I, Suellen Pacheco.

Reforma – A intervenção contemplou as estruturas da recepção, consultórios odontológicos, consultórios médicos e de enfermagem, sala de vacina, além da instalação de uma câmara fria, que antes não existia na unidade. Todas essas melhorias serão revertidas em um atendimento mais qualificado e maior conforto para os usuários da USF Funcionários I, como garante a aposentada Juvanilda Sobrinho.

“Tudo muito bonito, limpo — para mim está ótimo. O que antes era um calor muito grande, agora está tudo muito bom. Vim fazer uma consulta, ainda peguei encaminhamento para realizar exames e o atendimento foi bem rápido e sem nenhum desconforto”, afirmou a usuária.