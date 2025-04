Café de boas-vindas marca início da jornada dos novos agentes de endemias – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã desta segunda-feira, 14, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um café de boas-vindas para recepcionar os 14 novos agentes de combate às endemias, convocados por meio do concurso público 005/23. O evento aconteceu na sede da Vigilância em Saúde e contou com a presença de todas as equipes do setor.

Durante a recepção, os novos profissionais foram apresentados à equipe técnica e receberam informações sobre as atribuições do cargo, metas do setor e a importância de suas atividades para a prevenção e controle de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus.

“Esses profissionais são fundamentais para garantir a saúde da população. Com a chegada dos novos agentes, poderemos reforçar as ações em campo e ampliar a cobertura nos bairros mais afetados”, afirmou o coordenador da Vigilância de Endemias, Jorge Dantas.

Além da integração com os colegas de trabalho, os agentes participaram de uma breve orientação sobre os protocolos e rotinas do serviço. Segundo a coordenação do setor, os novos servidores iniciarão um treinamento intensivo nos próximos dias, com foco na padronização das abordagens e no fortalecimento das estratégias de vigilância.

“Estamos muito felizes em receber esses quatorze novos profissionais que vem pra somar forças na luta contra as endemias. Esse chamado representa um avanço significativo para a saúde pública do município e reconhecemos a importância de cada um que está iniciando essa missão com a gente”, destacou a Secretária de Saúde, Simone Brito.

O agente de endemias é o profissional responsável por atuar na prevenção e no controle de doenças transmitidas por vetores, como mosquitos, roedores e outros transmissores de doenças. Eles atuam através das visitas domiciliares, orientação a população, aplicação de larvicida e inseticidas, coleta de dados e registros. Eles são peças fundamentais na atenção primária à saúde, especialmente em regiões com histórico de surtos de doenças transmitidas por vetores.