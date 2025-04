CadMóvel Carioca faz 147 atendimentos na Penha Circular – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Foram realizados 147 atendimentos, na Igreja Marca de Cristo. Foto: Wanderson Cruz / SMAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio (SMAS) levou nesta terça-feira (15/04), o “CadMóvel Carioca – Conectando a direitos” à Penha Circular, na Zona Norte. Foram realizados 147 atendimentos, na Igreja Marca de Cristo. Na semana que vem, o CadMóvel voltará a ser oferecido às quintas-feiras. No dia 24/04, será a vez dos moradores da Ilha do Governador. O evento será no Instituto Socioeducacional Reaprender (GEID), na Rua do Romancista 96, a partir das 9h.

O serviço itinerante é realizado semanalmente, em bairros diferentes, e oferece à população a oportunidade de se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único (Cadúnico), porta de acesso a programas como Bolsa Família, Carteira do Idoso e Minha Casa Minha Vida, entre outros. Para aproveitar a visita do CadMóvel e obter benefícios sociais, é importante levar os seguintes documentos do responsável familiar: CPF, identidade com foto e comprovante de residência ou declaração de residência. É preciso também ter um telefone de contato. A distribuição de senhas ocorre às 9h, e é limitada.

– O nosso papel hoje é trazer o CadÚnico aos territórios da cidade. Nossa vinda aqui é, justamente, para ampliar a adesão aos benefícios sociais que a população em vulnerabilidade social precisa –, disse a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha.

Assim como nas ocasiões anteriores – na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, também na Zona Norte, e em Cosmos, na Zona Oeste –, o Ministério da Previdência Social ofereceu serviços de consulta ao cadastro do INSS, simulação de aposentadoria e emissão de documentos da Previdência. O Ministério é parceiro da SMAS na ação, e mais uma vez levou técnicos para tirar dúvidas da população sobre o site e o aplicativo Meu INSS e dar orientações sobre os tipos de benefício e suas regras de concessão.

Nas três edições, o CadMóvel atendeu um total de 461 pessoas. Uma delas foi Zinaide dos Santos, 62 anos, aposentada e moradora de Brás de Pina, que aproveitou a visita do CadMóvel para fazer sua inscrição no Cadastro Único com a rapidez e a facilidade que esperava.

– Aqui é bem mais prático, e eu tenho certeza de que será resolvido. As pessoas aqui são muito prestativas –, elogiou Zinaide.