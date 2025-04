Brasil conquista título do Campeonato Sul-Americano Sub-17

O Brasil conquistou o título do Campeonato Sul-Americano Sub-17, na noite do último sábado (13) no Estádio Olímpico Jaime Morón León, na Colômbia, ao derrotar a seleção da Colômbia por 4 a 1, na disputa de pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. Esta é a 14ª conquista da equipe canarinho na competição.

14 VEZES CAMPEÃO SUL-AMERICANO! 🇧🇷 Com muita raça, a equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci venceu a Colômbia nos pênaltis (1-4), levou o 14º título de Sul-americano Sub 17 e foi a única equipe INVICTA na competição. ISSO É BRASIL, ISSO É A NOSSA SELEÇÃO! 💚💛 pic.twitter.com/tILhOTY7Yd — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 13, 2025

A seleção brasileira garantiu o título da competição de forma invicta, após empatar com o Uruguai por 1 a 1 na estreia, e bater Bolívia (3 a 0), Venezuela (1 a 0) e Equador (3 a 2) pela fase de grupos. Na semifinal o Brasil superou o Chile por 1 a 0.

Na partida do último sábado, o Brasil saiu em desvantagem no marcador, aos 40 minutos do primeiro tempo após finalização certeira de Sevillano. Porém, o time comandado pelo técnico Dudu Patetuci igualou o marcador aos 42 minutos da etapa final com Angelo de cabeça.

Como a igualdade perdurou até o apito final, o título foi decidido na disputa de penalidades máximas, nas quais Gustavo Gomes, Tiago, Ruan Pablo e Dell converteram para o Brasil, enquanto a Colômbia desperdiçou duas finalizações, com uma cobrança na trave e outra defendida por Arthur.