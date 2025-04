Basquete Sub-18 de Ubatuba vence Campos do Jordão em amistoso fora de casa – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última segunda-feira, dia 14, a equipe de basquete masculino Sub-18 de Ubatuba enfrentou Campos do Jordão em um amistoso preparatório e saiu com uma importante vitória por 52 a 32. A partida foi realizada em solo jordanense e marcou mais um passo no desenvolvimento da equipe do litoral.

O amistoso teve como foco a preparação dos jovens atletas para Copa Litoral Norte que será realizada no segundo semestre. Durante o primeiro semestre serão realizados jogos amistosos para proporcionar ritmo de jogos.

“Esses jogos são importantes para a evolução da equipe. A vitória é consequência do trabalho que vem sendo desenvolvido, mas o mais importante é a experiência e o amadurecimento dos atletas”, afirmou o técnico Fábio Medeiros.

O confronto também reforçou a importância do intercâmbio esportivo entre os municípios.