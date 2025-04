ASSISTIR Flamengo x Palmeiras AO VIVO COM IMAGENS Brasileiro Feminino de 2025, HOJE (15/04), palpites, escalações

Por MRNews



O jogo entre Flamengo x Palmeiras acontece HOJE (15) às 18h30 hs. O mandante da partida é Mengo que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A1 2025. A maioria dos jogos do Feminino A1 será transmitida aqui no MRNews em parceira com a Globo e Sportv.

Flamengo x Palmeiras: saiba onde assistir ao duelo pelo Brasileirão Feminino 2025

O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira (15) para mais um importante desafio pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1. As Palestrinas enfrentam o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela quinta rodada da competição. A partida terá transmissão AO VIVO pelo canal SPORTV (TV por assinatura).

Verdão embalado em busca da liderança

Vindo de uma vitória heroica e de virada no Dérbi contra o Corinthians, o Palmeiras vive um bom momento na temporada. Com gols de Lais Estevam e Andressinha, o Verdão bateu o rival por 2 a 1 no último sábado (12), no Parque São Jorge. O resultado colocou a equipe alviverde na terceira posição na tabela, com 8 pontos somados.

Com foco total na liderança, as comandadas de Camilla Orlando buscam manter o ritmo diante do Flamengo, que também vem embalado na competição.

Flamengo quer subir na tabela

O time carioca ocupa a sexta colocação com 7 pontos e também venceu na rodada passada: 2 a 1 sobre o Sport, na Ilha do Retiro. Jogando em casa, o Flamengo tenta aproveitar o fator local para ultrapassar o Palmeiras e entrar no G4 do torneio nacional.

Próximos compromissos das Palestrinas

Depois do duelo contra o Flamengo, o Palmeiras tem pela frente mais dois compromissos importantes no Brasileirão Feminino:

Palmeiras x Bahia – 21 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

– 21 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Palmeiras x Ferroviária – 26 de abril de 2025, às 17h (de Brasília)

Transmissão

Flamengo x Palmeiras

Data: Terça-feira, 15 de abril de 2025

Terça-feira, 15 de abril de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: SPORTV

Onde Assistir: A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e também pelo YouTube do Campeonato Brasileiro Futebol Feminino, trazendo toda a emoção do jogo para quem deseja acompanhar essa disputa ao vivo.

Fique ligado e não perca a chance de assistir a esse grande jogo entre os times pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2025!