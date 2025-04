ASSISTIR Cruzeiro x Flamengo AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (16/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Cruzeiro x Flamengo Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (16) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Zero, que busca a vitória sob seus domínios.

Cruzeiro x Flamengo pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, horário e escalações – 16/04/2025

Nesta quarta-feira, 16 de abril, Cruzeiro e Flamengo se enfrentam em um grande duelo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O confronto acontece às 15h (horário de Brasília), na Toca da Raposa I, em Belo Horizonte, e coloca frente a frente o líder da competição contra uma das equipes mais tradicionais da base nacional.

Momento das equipes

O Cruzeiro lidera o Brasileirão Sub-20 com 11 pontos conquistados em cinco jogos, e vem de um empate fora de casa por 1 a 1 contra o Atlético-MG. Já o Flamengo, que empatou em 0 a 0 com o América-MG na rodada anterior, ocupa a 10ª colocação com sete pontos — dois abaixo da zona de classificação para a fase de mata-mata.

Apesar da diferença na tabela, a expectativa é de um duelo equilibrado, com promessa de bom futebol entre dois elencos recheados de jovens promissores. Para o Flamengo, o confronto marca mais um teste importante sob o comando do técnico português Nuno Campos, recém-chegado à categoria Sub-20.

Onde assistir Cruzeiro x Flamengo Sub-20

O duelo entre Cruzeiro e Flamengo terá transmissão exclusiva da TV Cruzeiro no YouTube, de forma gratuita. Basta ter acesso à internet para acompanhar o jogo ao vivo.

Horário da partida

Data : 16 de abril de 2025 (quarta-feira)

: 16 de abril de 2025 (quarta-feira) Horário : 15h (horário de Brasília)

: 15h (horário de Brasília) Local: Toca da Raposa I, Belo Horizonte (MG)

Prováveis escalações

Cruzeiro:

Marcelo Eráclito; Janderson, Bruno Alves, Gustavo Carvalho, Nicolas Pontes; Murilo Rhikman, Cauan Baptistella, Rhuan Gabriel; Filipe, Kenji e Rayan.

Técnico: Luciano Dias

Flamengo:

Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Pedro Henrique.

Técnico: Nuno Campos

Demais jogos da 6ª rodada do Brasileirão Sub-20

Corinthians x Atlético-MG

Santos x Fluminense

Vasco x Athletico-PR

Internacional x Bahia

Fortaleza x Atlético-GO

Botafogo x São Paulo

Juventude x Grêmio

América-MG x Red Bull Bragantino

Cuiabá x Palmeiras

Cruzeiro e Flamengo protagonizam uma rivalidade de tradição também nas categorias de base, e este jogo promete movimentar os olhares de olheiros e torcedores atentos aos futuros talentos do futebol brasileiro.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?