Agência Minas Gerais | Emater-MG premia funcionários e escritórios com melhor desempenho em 2024

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) realizou premiação do Pacto por Resultados, nesta terça-feira (15/4), em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa estratégica foi adotada, em 2021, para modernizar as ações no setor de extensão rural e aprimorar o atendimento aos agricultores familiares, inspirada na política de gestão por desempenho do Governo de Minas.

Em 2024, o Pacto por Resultados teve a adesão de 1.320 funcionários da Emater-MG. Entre as metas estabelecidas, estão o número de clientes atendidos, ampliação de propriedades leiteiras inseridas no programa Minas Pecuária, inclusão de agricultores familiares na plataforma de vendas on-line ÉdoCampo e implantação de ações com práticas sustentáveis.

Além disso, departamentos e assessorias da empresa têm metas pactuadas para execução de diversos programas estratégicos, com indicadores próprios. Segundo o presidente da Emater-MG, Otávio Maia, "é um modelo que nos permite colocar em prática o que está no nosso planejamento estratégico, com seus objetivos e com seu portfólio de programas, que posteriormente foram materializados em projetos e ações pactuados com todos os setores".

























O evento de premiação contou com a participação de aproximadamente 650 funcionários da Emater-MG, de toda a diretoria executiva da empresa e do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), Thales Fernandes. "Esse evento é uma celebração do talento, da dedicação e do engajamento dos servidores da Emater-MG".

























Categorias do Pacto

A premiação do Pacto por Resultados é dividido em três categorias: institucionais, concedidas aos escritórios locais, regionais e à Unidade Central (assessorias e departamentos); premiações profissionais, atribuídas individualmente aos empregados que mais se destacam no ano; e premiações por evolução, específicas para unidades que apresentam maior progresso em relação ao ano anterior.

Em 2024, as Unidades Regionais de Viçosa, Curvelo e Cataguases foram as que apresentaram melhor desempenho no Pacto por Resultados. Entre os escritórios locais, os mais bem classificados foram os municípios de Funilândia, Vieiras e Araçuaí.

Os prêmios incluem medalhas, troféus, bolsas de estudos, recursos para visitas técnicas e participação em eventos, além de incremento das cotas de custeio, veículos para os escritórios e melhorias nas áreas de trabalho.

A Emater-MG tem 76 anos e é vinculada à Seapa e foi a primeira empresa de assistência técnica e extensão rural a ser criada no país. Atualmente, atende mais de 300 mil produtores rurais, principalmente agricultores familiares. A Emater-MG está presente em 819 municípios mineiros, graças aos convênios com as prefeituras.