Ação conjunta da GCM, PM e CSI apreende menores

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

Uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos resultou na apreensão de dois menores suspeitos de furtar bicicletas no bairro Aquarius, nesta segunda-feira (14).

A equipe do Grupo Tático com Motos (GTAM) da GCM foi acionada por um munícipe que presenciou dois indivíduos furtando bicicletas em um condomínio. Imediatamente, os operadores do CSI iniciaram o monitoramento por câmeras.

As imagens captadas por uma câmera na Avenida Benedito Matarazzo mostraram os suspeitos atravessando a passarela no sentido sul. As informações foram rapidamente repassadas às Forças de Segurança. A equipe da Polícia Militar abordou um dos menores, enquanto o segundo tentou fugir por uma área de mata, mas foi rapidamente localizado e detido pelo GTAM.

As duas bicicletas foram recuperadas e os menores foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi formalmente registrada.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão