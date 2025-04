120 anos do Relógio da Glória: Secretaria de Conservação entrega monumento restaurado à população – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Relógio é símbolo da valorização do patrimônio carioca – Hector Santos / Conservação

O Relógio da Glória, um dos monumentos mais tradicionais e simbólicos do Rio de Janeiro, está de cara nova para comemorar nesta terça-feira (15/04) seus 120 anos. A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos concluiu, nesta segunda-feira (15/04), a obra de manutenção do equipamento histórico, localizado na Rua da Glória, na Zona Sul da cidade.

A intervenção, realizada pela Gerência de Monumentos da pasta, teve duração de aproximadamente um mês e incluiu reparos no mecanismo original, limpeza geral, pintura, conservação da caixa de ferro fundido que abriga a engrenagem e ações para evitar o acúmulo de água de chuva. O objetivo foi garantir não apenas a funcionalidade do relógio — que segue operando com sua estrutura centenária —, mas também a preservação de um bem tombado e valioso do ponto de vista cultural e histórico.

– Esse não é apenas um relógio. É um símbolo de identidade, de pertencimento, e um marco da urbanização moderna da cidade. Restaurar o Relógio da Glória é devolver ao carioca um pedaço da sua própria história – afirmou o secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz.

Segundo ele, a entrega deste monumento restaurado, às vésperas dos 120 anos de inauguração, representa o compromisso da Prefeitura com a valorização da memória urbana:

– O Rio é vocacionado a ser um museu a céu aberto. Cuidar de cada detalhe da cidade, desde o asfalto até os monumentos, é também cuidar do que somos. A conservação do patrimônio histórico é uma forma de respeito ao passado e de educação para o futuro – completou o secretário.

Um marco da modernização urbana

Inaugurado em 15 de abril de 1905, o Relógio da Glória é um dos símbolos do grande projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro na virada do século XX, durante a gestão do prefeito Pereira Passos. A instalação do equipamento fazia parte de um conjunto de melhorias inspiradas nos modelos urbanísticos europeus, com o objetivo de transformar o Rio em uma metrópole moderna, organizada e higiênica.

Fabricado pela empresa alemã Krussman, o relógio tem quatro mostradores, é sustentado por uma coluna esculpida em pedra e integra a balaustrada da Rua da Glória, na encosta que liga a Lapa ao bairro. Na porta de acesso à engrenagem, permanece a inscrição original: “Construído sob a Administração do Prefeito Pereira Passos – 1905”.

A Glória e sua importância histórica

O bairro da Glória, onde está instalado o relógio, é uma das áreas mais antigas do Rio de Janeiro e carrega em suas ruas parte essencial da história da cidade. Com casarões do período colonial, igrejas históricas — como a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro —, escadarias, praças e mirantes, o bairro é um ponto de confluência entre a tradição e a modernidade. O Relógio da Glória, nesse contexto, é um marco visual e simbólico, que testemunhou a transformação da cidade ao longo de mais de um século.

A restauração do monumento reforça o compromisso da Prefeitura em preservar e revitalizar os espaços públicos com valor afetivo e histórico para a população carioca.