UPA Cruz das Armas implanta fluxo de atendimento para pessoas com TEA e outras deficiências ocultas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Armas, da Rede Municipal de Saúde, desenvolveu um fluxo de atendimento direcionado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências ocultas, como fibromialgia. Implantado no serviço no início de abril, o novo fluxo busca acolher esse público de forma humanizada, desde a classificação de risco até a alta médica.

De acordo com a diretora-geral da UPA Cruz das Armas, Roberta Barros, o objetivo é garantir que cada paciente seja atendido com respeito e sensibilidade às suas necessidades. “Esses pacientes enfrentam dificuldades que muitas vezes não são visíveis, mas que podem impactar na forma como reagem ao ambiente hospitalar. Então, um fluxo adaptado, que respeite esses limites e promova acolhimento faz toda a diferença na experiência desse usuário durante o atendimento”, afirmou.

Ao chegarem à unidade, os pacientes com autismo ou outras deficiências ocultas são identificados no momento da classificação de risco, onde recebem uma pulseira específica para identificar sua condição, além da pulseira que classifica a gravidade do estado de saúde. Com a pulseira que o identifica com uma condição especial, o paciente será prioridade dentro de sua classificação.

“Se for classificado na cor amarela, terá atendimento prioritário entre os outros pacientes com pulseira amarela e, da mesma forma, com as outras cores. Esses pacientes receberão atendimento específico durante todo o seu caminho dentro da UPA, seja no atendimento com o médico, seja no momento da medicação”, explicou Júnior Galindo, coordenador de Enfermagem da UPA Cruz das Armas.

O enfermeiro destacou a importância de uma atenção especial para os públicos que têm necessidades específicas. “A implantação desse fluxo na unidade surgiu da necessidade de compreender que essas pessoas precisam ser mais acolhidas. A intenção é que a equipe seja mais ágil e também tenha um olhar diferenciado para elas. Além disso, a identificação visual vai servir, também, para que outros pacientes e acompanhantes respeitem a condição dessas pessoas”.

Classificação de Risco – A assistência nas UPAs de João Pessoa é realizada a partir da classificação de risco, seguindo um protocolo que organiza o atendimento conforme a gravidade do quadro clínico do paciente, priorizando os casos mais graves.

Os pacientes classificados com cor vermelha (emergência) são atendidos imediatamente, os de cor laranja (muito urgente) em até 10 minutos, cor amarela (urgência) em até 30 minutos, cor verde (urgência menor) em até 120 minutos, e os de cor azul (baixa complexidade) podem aguardar até 240 minutos.

Inclusão – Buscando oferecer um atendimento cada vez mais inclusivo, a UPA de Cruz das Armas disponibiliza, também, um acolhimento voltado a pessoas surdas. No serviço, alguns profissionais atuam como facilitadores, utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para garantir acessibilidade e a comunicação efetiva entre os profissionais de saúde e pacientes com deficiência auditiva.