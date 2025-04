Trânsito em Ubatuba terá alterações na Sexta-Feira Santa, 18 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Diretoria de Trânsito de Ubatuba informa sobre as mudanças no tráfego de veículos na próxima sexta-feira, 18, devido à encenação do espetáculo Paixão de Cristo. As interrupções de vias terão início às 14 horas.

Confira o que muda:

Avenida Iperoig: No sentido Itaguá – bairro Perequê-Açu, o trecho a partir do número 490 (Burger King) será fechado a partir das 14h até o término do evento;

Rua Dom João III: Permanecerá aberta para acesso ao centro da cidade, como rota alternativa/ retorno;

Avenida Félix Guizard: Sentido bairro – Centro, o trecho a partir do número 219 (oficina da esquina antes da ponte) será fechado a partir das 20h até o encerramento do evento.

Rotatória da Avenida Iperoig (sentido Perequê-Açu): Será fechada a partir das 20h até o final do evento.

A partir das 20h, a Diretoria de Trânsito sugere, como rota alternativa para quem se desloca do bairro Perequê-Açu, seguir pela BR-101. A medida visa garantir a segurança dos participantes e do público presente no evento. A Diretoria solicita a atenção e a colaboração de todos para as alterações no trânsito.

Tráfego nas rodovias

Embora não haja dados específicos para a Semana Santa de 2025, em feriados anteriores, como o Carnaval de 2025, a Concessionária Tamoios estimou que cerca de 177 mil veículos trafegariam pela rodovia durante o período.

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

A Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também deve registrar aumento no tráfego durante o feriado. Em feriados anteriores, como o Carnaval de 2025, foram esperados cerca de 61 mil veículos na rodovia, representando um aumento de 37% em relação à média anual.

Acompanhe a situação do tráfego atualizada nos seguintes canais

Rodovia Oswaldo Cruz: DER – 0800 055 55 10 – Atendimento gratuito – 24 horas ou pelas redes sociais: Twitter e Instagram – @_dersp;

Rodovia dos Tamoios – Concessionária Tamoios pelo site https://www.concessionariatamoios.com.br/ ou redes sociais: @Tamoios099

Rodovia BR-101 (Rio-Santos), Trecho da Praia Grande (Ubatuba) em diante – CCR -RioSp pelos seguintes canais: Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238; Disque CCR RioSP: 0800 017 3536; App CCR Rodovias – CCR RioSP; Site: www.ccrriosp.com.br.

