Sorocaba terá apresentação gratuita do espetáculo Paixão de Cristo no Parque dos Espanhóis – Agência de Notícias

Foto: Eduardo Santinon/ Secom

A população sorocabana poderá conferir, gratuitamente, nesta sexta-feira (18), às 19h30, a encenação, ao ar livre, do tradicional espetáculo “A dor de uma Mãe: Paixão de Cristo pelos olhos de Maria”, com direção de Alexandro Giovanni, presidente da Casa de España Sorocaba “Dom Felipe II”, e direção artística de Mario Pérsico, no Parque dos Espanhóis, na Vila Assis.

Realizado pela Casa de España Sorocaba, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult) e da Paróquia São Francisco de Assis, da Vila Assis, o espetáculo revive episódios marcantes da vida de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, em uma encenação única e emocionante, que faz parte do calendário de eventos oficiais da cidade, por meio da Lei Municipal nº 8.222, de 16 de julho de 2007.

Com três horas de duração, “A dor de uma Mãe: Paixão de Cristo pelos olhos de Maria” apresenta momentos emblemáticos da vida de Jesus, com a apresentação de 12 cenas: Anunciação do anjo à Maria; Nascimento de Jesus; Batismo; Milagres; Sermão da Montanha; Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém; Santa Ceia; Lava-pés; Traição de Judas; Horto das Oliveiras (Prisão de Jesus); Julgamento e Condenação.

Na sequência, ocorre a Via Crucis, com a peregrinação pelas ruas do bairro, mostrando outros momentos importantes de sua trajetória de vida, que vão desde o instante em que Jesus recebe a cruz para carregar em direção ao Calvário até o seu sepultamento e ressurreição. Ao todo, cerca de 120 pessoas participarão de toda produção do espetáculo.

A Via Crucis percorrerá o roteiro: Rua João Francisco Neves, Rua Marquês de Itu, Rua Campos Salles, Rua Venezuela, Rua José Maria Moreira, Rua Mantiqueira, Rua Montevidéo e Rua Guianas, encerrando no Morro do Garrido, no bairro Parada do Alto.

A classificação etária é livre e a organização do evento pede a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à campanha em prol das famílias assistidas pela Promoção Humana, da Paróquia São Francisco de Assis.

O Parque dos Espanhóis está situado na Rua Campos Salles, na Vila Assis. Mais informações sobre as apresentações poderão ser obtidas pelo telefone: (15) 988113727 ou pelo e-mail: [email protected].