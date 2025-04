Semana começa com tempo firme, mas podem ter chuvas pontuais pelo Estado – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

https://agenciadenoticias.ms.gov.br/wp-content/uploads/2025/04/PREVISAO-14.05.mp3

Semana começa com sol e tempo firme, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, mas podem ter pancadas de chuva pontuais em diferentes regiões do Estado. Não estão descartadas tempestades, acompanhada de raios e rajadas de vento, principalmente as regiões central e nordeste.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), as mínimas serão de 16-18°C e máximas de 24-25°C nas regiões sul e sudeste. Já no sudoeste e Pantanal fica entre 22°C (mínima) e 30°C (máxima). No bolsão, leste e norte vai variar entre 20-22°C e 28-30°C. Na Capital a máxima chega a 29°C e mínima de 19°C.

De terça (15) a quinta-feira (17) o tempo continua com sol e aumento de nebulosidade, mas com possibilidade de chuvas fracas e moderadas pelo Estado devido a disponibilidade de umidade, passagens de cavados, além da atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Este cenário favorece a formação de nuvens e chuvas em diferentes regiões. São esperados acumulados de chuva acima de 30 mm em 24 horas principalmente nas regiões centro-norte, leste e sudeste do Estado.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Foto: Bruno Rezende