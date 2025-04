Secretaria de Turismo divulga potencial turístico de João Pessoa na maior feira de turismo da América Latina

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo, participa, a partir desta segunda-feira (14) até quarta-feira (16), da WTM Latin America, no Center Norte, em São Paulo, potencializando a promoção da Capital paraibana que, atualmente, é reconhecida com um dos principais destinos turísticos do Brasil e um dos mais procurados pelos turistas, inclusive, muitos deles para morar.

A WTM Latin é um dos maiores eventos B2B de viagens e turismo da América Latina que, segundo os organizadores, oferece excelentes oportunidades de negócios, melhor retorno sobre o investimento e acesso a compradores e influenciadores qualificados da indústria de viagens e turismo. Na edição do ano passado, cerca de 27 mil profissionais de todas as áreas participaram do evento, como agências, operadoras de viagens, acomodações, transportes, cruzeiros, produtos de luxo e tecnologia, entre outros. Esse número deve ser superado, podendo chegar a 35 mil pessoas.

De acordo com o secretário de Turismo, Vitor Hugo, João Pessoa atingiu um outro patamar quando se fala em destinos turísticos mais atrativos do país. Além das belezas naturais, gastronomia de excelência, cultura e artesanato, e a tradicional receptividade dos paraibanos, a cidade se tornou um polo hoteleiro em evidência, com a consolidação do Polo Turístico do Cabo Branco, que dobrará o número de leitos, passando a quase 30 mil leitos nos próximos dois anos.

O Polo Turístico tornará João Pessoa um destino que possui o maior número de resorts em área urbana no País. Atualmente, nove projetos estão em execução ou em etapas de aprovação, o que acarretará na oferta de serviços de maior padrão de exigência, um perfil de turistas que ainda era uma carência da cidade. “A partir de agora, temos uma rede hoteleira que atenderá a todos os públicos, do corporativo ou turista de alto padrão”, pontuou Vitor Hugo.

Mais voos – E para confirmar o crescimento do turismo de João Pessoa e o interesse dos turistas conhecerem a Capital paraibana, a Aena, concessionária que administra o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, na Região Metropolitana de João Pessoa, divulgou, nesta segunda-feira, que no período do feriado prolongado (Semana Santa e Tiradentes) estão previstos 182 voos (pousando e decolando), com a oferta de 32.648 assentos, no aeroporto paraibano.