Secretaria da Saúde e SAEG promovem vacinação de coletores de resíduos – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Secretaria da Saúde, em parceria com a SAEG, realizou no último domingo, dia 13, uma importante ação de imunização voltada aos trabalhadores da coleta de resíduos. A vacinação aconteceu diretamente no transbordo, local onde os coletores e motoristas iniciam suas atividades.

A iniciativa teve como objetivo proteger esses profissionais que estão diariamente expostos a diversos riscos. Foram aplicadas cinco vacinas: Hepatite B, Febre Amarela, Sarampo, Duplo Adulto (difteria e tétano) e Gripe.

Com o empenho da equipe da Secretaria da Saúde, a ação foi realizada com agilidade e organização. “Nossa equipe está sempre pronta para atender onde for necessário. Trabalhamos com dedicação para vacinar o maior número possível de trabalhadores”, destacou a Secretaria da saúde Nadia Meirelles.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura com a saúde do trabalhador, levando prevenção e cuidado diretamente a quem precisa.