Santos Laguna x Querétaro ASSISTIR AO VIVO HOJE (13/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Santos Laguna x Querétaro é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (13) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Santos como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Santos Laguna x Querétaro ao vivo (14/04/2025): Livescore, onde assistir e últimos resultados

No encerramento da 15ª rodada do Torneio Clausura da Liga MX 2025, Santos Laguna e Querétaro se enfrentam neste domingo, 13 de abril, às 20h (horário de Brasília), no Estádio TSM Corona. A partida promete ser decisiva para as pretensões das duas equipes na reta final da fase regular do campeonato.

Situação das equipes

Santos Laguna chega pressionado após uma sequência de resultados negativos. O time acumula quatro derrotas nos últimos cinco jogos, sendo o revés mais recente contra o Toluca por 2 a 1. Com isso, o clube permanece fora da zona de repescagem, precisando da vitória para se manter vivo na briga por uma vaga na Liguilla.

Querétaro, por sua vez, vive situação um pouco mais confortável. Apesar da instabilidade recente, os “Gallos Blancos” conquistaram duas vitórias nas últimas cinco rodadas e empataram na última partida contra o León por 1 a 1. Atualmente, a equipe ocupa uma posição intermediária na tabela e uma vitória fora de casa pode consolidar sua presença no top 10.

Confrontos recentes e histórico

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Querétaro leva vantagem com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. No primeiro turno do Apertura 2024, os Gallos venceram por 3 a 2 em casa. Em jogos disputados no Estádio TSM Corona, o Querétaro também surpreendeu em ocasiões anteriores, como na vitória por 2 a 0 em abril de 2023.

Últimos jogos

Santos Laguna – últimos 5 jogos:

06/04 – Toluca 2×1 Santos Laguna – Derrota

30/03 – Santos Laguna 2×3 San Luis – Derrota

15/03 – Tigres 3×0 Santos Laguna – Derrota

09/03 – Santos Laguna 2×1 León – Vitória

02/03 – Monterrey 4×2 Santos Laguna – Derrota

Querétaro – últimos 5 jogos:

04/04 – Querétaro 1×1 León – Empate

28/03 – Necaxa 2×0 Querétaro – Derrota

14/03 – Querétaro 1×0 Mazatlán – Vitória

07/03 – Tigres 1×0 Querétaro – Derrota

02/03 – Querétaro 2×0 Puebla – Vitória

Odds das casas de apostas

As cotações apontam leve favoritismo para o Santos Laguna jogando em casa:

bet365 : Santos Laguna (2.15) | Empate (3.50) | Querétaro (3.40)

: Santos Laguna (2.15) | Empate (3.50) | Querétaro (3.40) Betano.br : Santos Laguna (2.12) | Empate (3.45) | Querétaro (3.35)

: Santos Laguna (2.12) | Empate (3.45) | Querétaro (3.35) Superbet.br: Santos Laguna (2.12) | Empate (3.55) | Querétaro (3.35)

Onde assistir ao vivo

A partida contará com transmissão ao vivo via streaming em plataformas de apostas que oferecem o serviço de Livescore, como bet365 e Betano. Para assistir, é necessário ter saldo em conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas. Regras de geolocalização podem se aplicar.

Informações adicionais

Competição : Liga MX – Clausura 2025

: Liga MX – Clausura 2025 Data : 14/04/2025

: 14/04/2025 Horário : 20h (horário de Brasília)

: 20h (horário de Brasília) Estádio: Estádio TSM Corona, Torreón (MEX)

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

