Sampaio Corrêa x Corinthians ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (13/04)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Sampaio Basquete x Corinthians HOJE (13) as 11 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Sampaio Basquete x Corinthians neste domingo com transmissão da TV Brasil

O duelo entre Sampaio Basquete e Corinthians promete agitar a manhã deste domingo (13), com transmissão ao vivo da TV Brasil a partir das 10h45 (horário de Brasília). O confronto acontece no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA), e é válido pela Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) 2025.

A equipe maranhense chega embalada com uma campanha impecável: são sete vitórias em sete jogos, consolidando-se como uma das favoritas da temporada. No último jogo, o Sampaio derrotou o Ourinhos/AOBE por 78 a 66, com destaque para a ala/pivô Sassá, que foi eleita a melhor em quadra com 21 pontos, levando para casa o Troféu MVP Caixa.

Já o Corinthians, que disputa sua sexta partida na temporada, soma três vitórias e duas derrotas até agora. Antes do duelo contra o Sampaio, a equipe paulista enfrentará o Cerrado Basquete nesta quinta-feira (10), em jogo importante para ganhar ritmo e confiança.

Sistema de disputa da LBF 2025

A Liga de Basquete Feminino 2025 conta com 11 equipes: Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Corinthians, além dos estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE. O torneio é disputado em formato de pontos corridos, com todos os clubes se enfrentando em turno e returno, totalizando 22 rodadas.

Os oito melhores colocados avançam para os playoffs. As quartas de final e as semifinais acontecem em melhor de três partidas, enquanto a grande final será decidida em uma série de até cinco jogos.

Onde assistir

A partida será transmitida gratuitamente em todo o país pela TV Brasil. O canal está disponível em sinal aberto, por operadoras de TV por assinatura, parabólicas e também pelo aplicativo TV Brasil Play, que pode ser baixado gratuitamente para Android e iOS. Quem preferir, pode acompanhar ao vivo pela WebTV da emissora pública.

Além da LBF, a TV Brasil segue firme no compromisso de ampliar a visibilidade do esporte feminino, transmitindo também os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol.

Visibilidade para o esporte feminino

A transmissão da partida entre Sampaio Basquete e Corinthians faz parte de uma estratégia da TV Brasil em promover o protagonismo das mulheres no esporte. Em um cenário que historicamente oferece menos espaço às competições femininas, a emissora pública vem se destacando por oferecer ampla cobertura, garantindo acesso gratuito e nacional aos jogos de grandes torneios.

Onde Assistir

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.