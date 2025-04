River Plate x Talleres Córdoba ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (13/04)

Por MRNews



A partida entre River Plate x Talleres Córdoba é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (13) às 20h15 hs. O mandante do jogo é River . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

River Plate x Talleres Córdoba: Livescore, Estatísticas e Tudo Sobre o Jogo de 14/04/2025

Neste domingo, 13 de abril de 2025, às 20h15 (horário de Brasília), River Plate e Talleres Córdoba voltam a se enfrentar em um duelo aguardado pela 10ª rodada do Torneo Betano – Abertura. O jogo será realizado no Monumental de Núñez e promete fortes emoções após os confrontos recentes entre os clubes, marcados por equilíbrio e rivalidade crescente.

Últimos Confrontos Diretos

Nos cinco últimos encontros entre as equipes, o equilíbrio ficou evidente:

05/03/25 – River Plate 0 x 1 Talleres Córdoba (Supercopa Internacional)

29/09/24 – River Plate 0 x 1 Talleres Córdoba (LPF)

21/08/24 – River Plate 2 x 1 Talleres Córdoba (Libertadores)

14/08/24 – Talleres Córdoba 0 x 1 River Plate (Libertadores)

02/03/24 – Talleres Córdoba 2 x 2 River Plate (Copa da Liga)

O Talleres venceu os dois últimos duelos domésticos, inclusive uma decisão por pênaltis, o que torna o jogo de hoje ainda mais simbólico para o River.

Desempenho Recente das Equipes

River Plate

08/04 – River Plate 0 x 0 Barcelona-EQU (Libertadores)

05/04 – Sarmiento 1 x 1 River Plate (LPF)

02/04 – Universitario 0 x 1 River Plate (Libertadores)

29/03 – River Plate 2 x 2 Rosario Central (LPF)

19/03 – River Plate 2 x 0 Ciudad Bolívar (Copa Argentina)

Talleres Córdoba

08/04 – Libertad 2 x 0 Talleres (Libertadores)

05/04 – Talleres 2 x 0 Gimnasia (LPF)

02/04 – Talleres 0 x 1 São Paulo (Libertadores)

30/03 – Belgrano 1 x 1 Talleres (LPF)

22/03 – Godoy Cruz 0 x 0 Talleres (LPF)

O River chega com invencibilidade recente e boa campanha internacional. Já o Talleres tenta se recuperar após tropeços na Libertadores e fora de casa.

Odds das Casas de Apostas

As principais casas de apostas colocam o River como favorito:

Betano.br: River (1.70), Empate (3.80), Talleres (5.90)

River (1.70), Empate (3.80), Talleres (5.90) bet365: River (1.65), Empate (3.70), Talleres (6.00)

River (1.65), Empate (3.70), Talleres (6.00) Superbet.br: River (1.66), Empate (3.80), Talleres (5.50)

Apesar da boa fase do River, o retrospecto recente do Talleres contra os Millonarios torna o duelo imprevisível.

Transmissão Ao Vivo

A partida poderá ser acompanhada ao vivo por plataformas de apostas com serviço de streaming, como bet365 e Betano, mediante saldo em conta ou aposta recente. Fique atento às restrições geográficas de transmissão.

Notícias Recentes

River Plate garantido no Mundial de Clubes da FIFA 2025 , ao lado de gigantes como Boca Juniors, Real Madrid e Manchester City.

, ao lado de gigantes como Boca Juniors, Real Madrid e Manchester City. O elenco comandado por Demichelis mantém bom aproveitamento e quer confirmar a liderança do grupo no Torneo Betano.

O Talleres, apesar da oscilação, é um adversário indigesto e já venceu o River duas vezes no Monumental nos últimos meses.

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

