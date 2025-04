Quem para o Flamengo Basquete? Vitória sobre o Bauru garante recorde ao time

Flamengo Engata Sexta Vitória Consecutiva no NBB ao Derrotar o Bauru Basket

Na noite deste domingo (13/04), o Flamengo venceu o Bauru Basket por 88 a 84, em um confronto marcado pela emoção do começo ao fim. O jogo, realizado no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, foi especial para os donos da casa, que comemoravam o jogo número 600 em sua trajetória no Novo Basquete Brasil (NBB).

O Flamengo teve como grande destaque o jogador Alexey, que foi o cestinha da partida com 24 pontos e ainda distribuiu 7 assistências. Pelo lado do Bauru, Andrezão foi o principal pontuador, anotando 23 pontos.

O Jogo:

Desde o início, a partida foi muito equilibrada, mas o Flamengo logo assumiu a liderança e conseguiu fechar o primeiro quarto com uma vantagem de 21 a 17. O Bauru Basket até tentou reagir, mas o time carioca se mostrou superior, mantendo a dianteira e ampliando a diferença no segundo período, quando terminou com 30 a 24.

No terceiro quarto, o Flamengo continuou a dominar o jogo. Enquanto o Bauru buscava pontos com a ajuda de Alex Garcia, o time carioca se manteve firme e fechou a parcial com 19 a 16. No entanto, o último quarto foi de recuperação para o time da casa. Bauru melhorou no ataque e até venceu o período por 27 a 18. Mas a diferença acumulada pelos cariocas foi suficiente, e o Flamengo garantiu a vitória por 88 a 84.

Classificação:

Com esse triunfo, o Flamengo chega a sua sexta vitória consecutiva e mantém a vice-liderança do NBB, com 26 vitórias e 7 derrotas. Já o Bauru Basket, apesar da luta, ficou na quinta colocação com 18 vitórias e 14 derrotas.

O Flamengo volta à quadra na próxima terça-feira, enfrentando o Franca fora de casa, enquanto o Bauru Basket recebe o Vasco na quarta-feira, também em casa.

Próximos Jogos:

Flamengo x Franca – Terça-feira (16/04), às 20h.

x – Terça-feira (16/04), às 20h. Bauru Basket x Vasco – Quarta-feira (17/04), às 19h30.

Tags: #Flamengo #NBB #BauruBasket #Vitória #Basquete #NovoBasqueteBrasil #Alexey #Andrezão