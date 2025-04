Informativo – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Novo governo Diário Oficial traz mais sete auxiliares da administração de João Pessoa 24/01/2025 | 18:54 | 75 A edição do Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (24) trará a publicação de mais sete nomeados no primeiro escalão da nova gestão do prefeito Cícero Lucena na Prefeitura de João Pessoa. Serão anunciados […]