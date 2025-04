ICV orienta mães sobre prevenção de engasgos e reforça importância da amamentação correta

O Instituto Cândida Vargas (ICV), referência no cuidado com mulheres puérperas e recém-nascidos, na Paraíba, segue atuando não apenas com assistência clínica, mas também com orientações fundamentais para o cuidado seguro dos bebês. Um dos temas abordados rotineiramente pela equipe da maternidade é a prevenção de engasgos durante a amamentação.

Durante o atendimento às mães, a equipe do ICV oferece orientações práticas sobre a posição correta para amamentar, destacando que o conforto da mãe e do bebê favorece a pega correta da mama, contribuindo para que o fluxo de leite aconteça de forma segura, sem riscos de engasgo.

A paciente Luana Moreira, moradora do bairro Ernesto Geisel, está internada desde o dia 6 e relatou a alegria de conseguir amamentar sua filha e o cuidado que tem para evitar qualquer problema. “É um prazer poder amamentar minha filha. A gente tem todo um cuidado, né? Não é só dar o leite, é ficar atenta para não se engasgar. Me sinto feliz por conseguir amamentar, porque sei que muitas não conseguem. E o leite é tudo para ela nesse momento, é o principal alimento”, disse.

“A amamentação é um ato de amor, mas também requer atenção. A posição do bebê, a pega correta e o cuidado com o ritmo da mamada são essenciais para evitar desconfortos e engasgos. A nossa equipe está sempre atenta a orientar e apoiar essas mães nesse momento tão importante”, explicou Malu Tavares, coordenadora do Banco de Leite do ICV.

Ainda assim, caso o bebê apresente sinais de engasgo, os profissionais ensinam como agir de forma segura: o recém-nascido deve ser colocado de bruços, com a cabeça levemente inclinada para baixo, recebendo leves, porém firmes, tapas nas costas. A manobra deve ser feita com cuidado para não causar lesões. Se o engasgo persistir, é fundamental acionar imediatamente o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193).