“HumanizAção” acolhe 15 pessoas em situação de rua neste domingo (13) – Agência de Notícias

Posted on

O Governo do Estado instituiu, por meio do Decreto 16.336 publicado na edição do dia 20 de dezembro do Diário Oficial do Estado, Grupo de Trabalho Institucional (GTI) com objetivo de elaborar propostas e projetos para recuperação, proteção e uso sustentável da bacia do Rio Formoso. A decisão atende preocupação levantada pelo prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, […]