Grande leilão nacional de veículos e equipamentos da Comlurb acontece nesta quarta-feira (16/04) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Companhia de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) abre o pregão para o seu grande leilão nacional de veículos, máquinas, equipamentos e sucatas na quarta-feira (16/04), mas os interessados em adquirir as peças já podem fazer o lance. Entre as peças estão, por exemplo, varredeira GreenMachines Tennant 636-2011, com valor inicial de R$ 5 mil, Caminhão de coleta de recicláveis VW 16.170 B – -1995/1996, iniciando em R$ 21 mil, e automóvel Santana 2000 MI 1999, com valor mínimo de R$ 11 mil. As peças estão em exposição no site www.mgl.com.br.

O valor inicial para abertura do lance nas sucatas é de R$ 119 mil. Já nos veículos, máquinas e equipamentos, é de R$ 1,6 milhão. Peças e componentes diversos de veículos têm lance mínimo de R$ 471 mil. A Companhia espera arrecadar o valor mínimo de R$ 2,2 milhões no total. As peças que não alcançarem o lance mínimo ou não encontrarem interessados, voltam a leilão no dia 23 de abril.