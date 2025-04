Equipe de Saúde de Ubatuba participa de Congresso Estadual – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Vinte e um profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba e uma representante do Conselho Municipal de Saúde (Comus) participaram do 38° Congresso de Secretários Municipais de Saúde, que aconteceu em Santos entre os dias 9 e 11 de abril.

O principal objetivo foi a capacitação profissional da comitiva, a troca de boas práticas entre as cidades e a ampliação de conhecimento nos diversos segmentos da Saúde. “Para os servidores, que auxiliam diretamente na tomada de decisões, participar de um Congresso com especialistas tão renomados representa uma oportunidade valiosa de ampliar conhecimentos que impactam diretamente a qualidade do trabalho desenvolvido na Secretaria de Saúde”, salientou o diretor de Gestão e Orçamento da SMS, Ailton Félix.

Temas como inteligência artificial no SUS, rede de cuidados, vigilância em saúde, atenção básica e especializada, temas jurídicos da saúde e farmacologia foram os principais assuntos abordados nos três dias de programação do evento.

“Promover essa visão ampliada entre nossos profissionais e incentivar a troca de experiências são aspectos essenciais para elevarmos continuamente o padrão de excelência no atendimento à população”, destacou a secretária de Saúde, Simone Brito.

Menção Honrosa

Ao todo, 2141 trabalhos foram expostos na 21° Mostra de Experiências Exitosas, que ocorreu durante o Congresso e somente 15 receberam Menção Honrosa. Ubatuba expôs doze trabalhos na Mostra deste ano. Dentre eles, a iniciativa denominada “Nosso escritório é na praia: autonomia e independência em Ubatuba”, dos autores Olívia Samersla, Gabriel Brito, Leovigilda Cesar e Amália Rocha, foi um dos que recebeu a premiação.

“O projeto incentiva os pacientes pré-alta da Unidade de Reabilitação (UNIR) a ter mais autonomia e independência, permitindo este paciente a realizar atividades sem dependência contínua, foi realmente uma ação que deu resultado no nosso município”, explicou o fisioterapeuta e co-autor do trabalho, Gabriel Brito.

Cosems SP

O congresso foi organizado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), que é o órgão que representa os secretários municipais de Saúde do estado de São Paulo. O principal objetivo do Cosems é apoiar a gestão municipal de Saúde, garantir a homogeneidade na atuação dos conselhos e garantir um modelo de gestão que funcione em cada particularidade.

Prêmio David Capistrano

O Prêmio David Capistrano é um reconhecimento a experiências inovadoras na gestão do Sistema Único de Saúde. O prêmio incentiva a transformação na gestão municipal do SUS, de acordo com os princípios de universalidade, integralidade, equidade e participação social. O prêmio é uma homenagem a David Capistrano da Costa, político, militar e guerrilheiro brasileiro.