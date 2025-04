Em razão do feriado, o projeto “Conexão Escola Família” não acontece neste sábado (19), mas volta a ser realizado na próxima semana (26)

As inscrições estarão disponíveis a partir da próxima semana, iniciando na terça-feira (22)

Não haverá atividade do projeto “Conexão Escola Família”, neste sábado (19), em virtude do feriado de Páscoa (20). Mas famílias interessadas em participar do próximo evento poderão realizar as inscrições para o projeto “Conexão Escola Família”, na semana que vem (a partir do dia 22, uma terça-feira), após os feriados. A atividade será no sábado (26), no período das 10h às 13h, em seis escolas municipais. Para participar da programação gratuita, os interessados devem se inscrever pelo link: http://escola-familia.sorocaba.sp.gov.br/conefam/inscricoes/ . Para garantir a participação, o formulário deve ser completamente preenchido, até que a mensagem de confirmação da inscrição apareça na tela. As vagas são limitadas e disponibilizadas semanalmente.

Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), com o apoio de diversas secretarias municipais, o projeto tem como objetivo promover a integração entre escola, estudantes e suas famílias, por meio de atividades educativas, socioculturais e de alimentação saudável, reforçando a importância da qualidade de vida, do bem-estar e da convivência comunitária.

A iniciativa é voltada aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino, que deverão estar acompanhados de um adulto responsável durante toda a permanência na escola escolhida.

Os interessados podem escolher uma das seis unidades que receberão o projeto. São elas: E.M. “João Batista Larizzatti Júnior” (Altos do Ipanema), E.M. “Ronaldo Campos de Arruda” (Jardim Josane), E.M. “Edward Frufru Marciano da Silva” (Jardim Botucatu), E.M. “Prof.ª Ana Cecília Falcato Prado Fontes” (Jardim Renascer), E.M. “Avelino Leite de Camargo” (Jardim Nova Esperança) e E.M. “Prof.ª Genny Kalil Milego” (Conjunto Habitacional Herbert de Souza).