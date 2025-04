Eduardo Gouveia conquista título da UB515 em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último fim de semana, Ubatuba foi palco de uma das provas mais desafiadoras do triatlo mundial, a UB515 – Brasil Ultra Triathlon Campeonato Sul-Americano de Ultra Distância. A competição contou com a participação de 39 triatletas de diferentes nacionalidades. O vencedor do desafio foi Eduardo Gouveia que enfrentou um percurso total de 515 quilômetros ao longo de três dias.

Gouveia detalhou os desafios enfrentados em cada etapa, como o mar agitado no primeiro dia e dificuldades durante o ciclismo no sábado. Mesmo assim, soube dosar energia e garantiu a vitória com uma excelente performance na corrida.

“Treinei com o intuito de ganhar. O mar estava muito agitado na sexta-feira e não consegui desenvolver, mas mantive a distância. No sábado, durante a bicicleta, dei azar novamente, mas consegui manter o ritmo. Na corrida, tinha certeza que iria compensar o tempo perdido. Foi essencial para a conquista da UB515. Não venci sozinho, tenho um time maravilhoso, eles foram fantásticos no apoio”, comemorou o campeão da UB515 2025, Eduardo Gouveia.

O desempenho do vencedor ao longo dos três dias de prova, totalizando 24:00:36:

Dia 1: 10 km de natação + 145 km de ciclismo – 8h02min39s

Dia 2: 276 km de ciclismo – 8h55min26s

Dia 3: 84 km de corrida – 7h02min31s

Inspirada no modelo da tradicional Ultraman da ilha de Kailua-Kona, no Havaí (EUA), a UB515 se destaca por ser um evento exclusivo, com seleção prévia dos participantes por meio de candidatura. Além do desafio físico, a prova busca proporcionar aos atletas uma experiência transformadora.

“O principal saldo desse evento é perceber que a prova é mais do que os 515 km. É uma jornada de autodescobrimento. Esse é o legado que queremos deixar: oferecer um meio para os atletas se reconectarem e alcançarem um novo nível de consciência”, afirmou o coordenador da prova, Alexandre Luna.

UB515 2026 já tem data marcada

A 13ª edição da UB515 já está confirmada e será realizada de 10 a 12 de abril de 2026, novamente em Ubatuba. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial www.ub515.com.br, e cada candidatura passará por análise da organização.

Desde 2019, a cidade de Ubatuba é palco do encerramento da UB515, sendo o ponto de chegada e celebração da prova.

“É uma competição muito respeitada no meio esportivo, e uma grande honra para nosso município fazer parte da história da UB515. Eventos dessa grandeza fortalecem o nome de Ubatuba e ainda contribuem com o turismo, a gastronomia e o entretenimento da cidade”, ressaltou o secretário de Esportes e Lazer de Ubatuba, Saulo de Souza.

Classificação final – UB515 2025

Top 3

1º Eduardo Gouveia (BRA) – 24:00:36

2º Rafael Aragon (BRA) – 24:55:33

3º Yanina Minaglia (ARG) – 25:45:09

Resultado completo no link https://www.instagram.com/ub515ultramanbrasil/p/DIbIVqDuzBC/