Castramóvel realiza mais de 160 cirurgias em São Francisco Xavier

O distrito de São Francisco Xavier, na região norte, recebeu neste domingo (13) mais uma edição do Castramóvel, unidade itinerante para castração e microchipagem de pets da Prefeitura de São José dos Campos.

No total, foram 162 pets atendidos. Os procedimentos são gratuitos e foram realizados na Emefi Mercedes Rachid Edwards.

As ações são realizadas periodicamente nos bairros por meio do Meu Pet Feliz, programa permanente que visa o bem-estar animal, com ênfase na posse responsável. Entre os critérios para atendimento, está a exigência de boas condições de saúde do pet.

Balanço

A ampliação do atendimento do castramóvel em todas as regiões é mais um compromisso do Plano de Gestão 2025-2028.

Desde 2018, foram realizadas mais de 31 mil castrações de cães e gatos, sendo aproximadamente 10 mil com apoio da unidade móvel, o Castramóvel.

Além da cirurgia, é feita a microchipagem para identificação dos animais, minimizando abandonos, maus tratos e furtos. Já são cerca de 37 mil animais microchipados nas castrações e nos procedimentos específicos realizados no CCZ.



