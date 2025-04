Bauru x Flamengo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (13/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Bauru x Flamengo hoje, HOJE (13) as 18 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Bauru x Flamengo de olho na liderança do NBB: onde assistir e o que esperar do confronto

Neste domingo, 13 de abril de 2025, o Flamengo entra em quadra para mais um duelo decisivo pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O time rubro-negro encara o Bauru, às 18h (horário de Brasília), no Ginásio Panela de Pressão, em São Paulo, e busca uma vitória essencial para alcançar a liderança da competição. Atualmente, o Mais Querido soma 57 pontos e está a apenas três do líder Minas.

A equipe comandada por Gustavo De Conti vive grande fase na temporada. Com 25 vitórias e apenas sete derrotas, o Flamengo mostrou evolução nas últimas rodadas e chega embalado após superar o Brasília por 88 a 79, em duelo realizado no Ginásio Nilson Nelson. Na ocasião, o time carioca foi dominante durante a maior parte do jogo, mesmo sofrendo uma leve pressão no último quarto.

Transmissão gratuita para a torcida

O torcedor flamenguista terá três opções para assistir ao confronto decisivo. A transmissão será feita gratuitamente pelos canais Flamengo TV e NBB Oficial, ambos no YouTube. Além disso, a partida estará disponível via streaming na plataforma NBB Basquet Pass, com assinatura mensal de R$ 39,99.

Essa variedade de plataformas garante fácil acesso ao jogo para a Nação Rubro-Negra, que poderá acompanhar cada lance da partida em tempo real.

Partida pode ser decisiva para os playoffs

O duelo contra o Bauru é válido pela penúltima rodada da fase regular do NBB, e a vitória é fundamental para manter vivas as chances de liderança na tabela. Caso conquiste os dois pontos, o Flamengo poderá chegar à última rodada com grandes chances de ultrapassar o Minas e fechar a primeira fase com a melhor campanha.

Além de pontuar, o confronto é importante para consolidar o bom momento do elenco antes da fase decisiva do campeonato. Os playoffs se aproximam, e manter a confiança elevada será crucial para avançar na competição com força máxima.

Foco total na reta final

Após superar adversidades ao longo da temporada, o Flamengo se reencontrou com o bom basquete e apresenta um entrosamento sólido entre seus principais nomes. A equipe não apenas melhorou na defesa, como também vem tendo um excelente aproveitamento nos arremessos de longa distância, além de atuações consistentes no garrafão.

A expectativa para o duelo contra o Bauru é de um jogo intenso, já que o adversário ocupa a quinta colocação e também está de olho em uma posição mais favorável para os playoffs.

12 de Abril de 2025 (Sábado)

Flamengo vs. Pato

• Horário: 16h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

13 de Abril de 2025 (Domingo)

Botafogo vs. Franca

• Horário: 15h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!