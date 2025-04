Banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu vai funcionar normalmente durante feriadão

Posted on

Lucas Lemes Secretaria de Apoio Social ao Cidadão *Colaboração do estagiário Daniel Linhares A Prefeitura de São José dos Campos realiza nesta quinta-feira (5) o evento em comemoração ao Dia Internacional do Idoso. O evento acontece no pavilhão do Centro da Juventude Fuad Cury (Rua Aurora Pinto da Cunha – 131 – Jardim América, […]