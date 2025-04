ASSISTIR São Paulo x Sport AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (15/04); COM IMAGENS

O jogo entre São Paulo x Sport pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (15) às 16 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Leões da Base decidem vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-17 contra o São Paulo

O Sport Club do Recife entra em campo nesta terça-feira (15), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o São Paulo no Centro de Treinamento de Cotia, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Após o empate sem gols na primeira partida, disputada no Recife, a decisão da vaga está completamente em aberto.

Qualquer vitória simples garante a classificação direta para as semifinais. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O confronto promete ser intenso, como prevê o técnico Alexandre Silva, que ressaltou a competitividade do primeiro duelo e acredita em mais um jogo equilibrado.

— A primeira partida foi muito dura, de muita disputa física, exatamente como são grandes decisões. Para o jogo de amanhã, eu não espero algo diferente. Vai ser um jogo complicado, contra um adversário de qualidade, e que vai vencer quem errar menos e souber aproveitar melhor as oportunidades — destacou o treinador rubro-negro.

Campanha sólida dos Leões da Base

O time Sub-17 do Sport vem demonstrando força ao longo da competição nacional. A trajetória até as quartas de final inclui vitórias expressivas e uma prova de superação nas oitavas. Confira o desempenho:

Sport 4×1 Alecrim-RN (jogo único – 1ª fase)

(jogo único – 1ª fase) Sport 4×2 CEO-AL (ida – 2ª fase)

(ida – 2ª fase) CEO-AL 2×0 Sport (volta – 2ª fase)

(volta – 2ª fase) Sport 0x0 São Paulo (ida – quartas)

Um dos principais nomes da equipe é o meia João Henrique, que vem se destacando com boas atuações e visão de jogo. Ele é apontado como uma das promessas mais promissoras da base rubro-negra.

Preparação e confiança

Segundo Alexandre Silva, o time está focado e amadurecido para o confronto decisivo. A semana de treinos foi intensa, com foco na parte tática e na finalização, pontos cruciais para uma partida eliminatória fora de casa.

— Acreditamos que os jogos nos ensinam muito e que a nossa equipe teve um grande aprendizado até aqui. Esperamos que nossos atletas estejam bem e que possamos colocar em prática o que trabalhamos — completou o treinador.

O vencedor deste confronto enfrentará nas semifinais quem se classificar entre Athletico-PR e Cruzeiro, em mais uma etapa de alto nível técnico da competição nacional.

