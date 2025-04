Agência Minas Gerais | UAIs têm funcionamento alterado durante a Semana Santa e feriado de Tiradentes 

Posted on

Na manhã desta sexta-feira (7), ocorreu a posse do novo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Durante a cerimônia, o Prefeito Junior Filippo destacou a importância do órgão, afirmando: “O papel do conselho é uma forma de democratizar a elaboração de políticas públicas.” Segue abaixo os novos empossados: Representante […]