Agência Minas Gerais | Instituições avaliam avanços no Plano de Ação Territorial para espécies ameaçadas no território Veredas Goyaz-Geraes

O Instituto Estadual de Florestas (IEF), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad-GO), realizou a 2ª Reunião de Monitoramento do Plano de Ação Territorial (PAT) Veredas Goyaz-Geraes, que tem como foco a conservação de espécies ameaçadas de extinção na região do Cerrado entre os estados de Minas Gerais e Goiás.

O encontro, realizado de forma virtual, reuniu analistas das Diretorias de Conservação e Recuperação de Ecossistemas e de Proteção à Fauna — que integram o núcleo de coordenação do PAT —, técnicos da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Noroeste (URFBio Noroeste), além de pesquisadores, gestores públicos, consultores e representantes de instituições parceiras envolvidas na execução do plano.

Avanços e desafios após dois anos

A reunião teve como objetivo avaliar o andamento das 25 ações previstas na matriz de planejamento do PAT, passados dois anos desde sua elaboração. De acordo com o levantamento apresentado, 68% das ações estão em execução conforme o previsto, enquanto 16% enfrentam dificuldades de implementação e outras 16% ainda não foram iniciadas.

Os dados representam um avanço expressivo em relação à primeira reunião de monitoramento, realizada em maio de 2024, quando apenas 12% das ações estavam em andamento. O progresso é atribuído à mobilização de parceiros, aos ajustes estratégicos nas ações e ao apoio financeiro do Projeto Pró-Espécies.

Articulação regional e troca de conhecimento

Para o supervisor regional da URFBio Noroeste, Marcos Guimarães, o processo de monitoramento contínuo é essencial para o aprimoramento das políticas públicas ambientais nos municípios mineiros envolvidos, como Paracatu e Unaí.

“O PAT nos proporciona um contato direto com especialistas de alto nível técnico e acadêmico, o que gera uma troca rica de informações — especialmente em temas como regularização ambiental, reservas legais, análise de intervenções em áreas de preservação e supressão de vegetação”, destacou.

Durante a reunião, foram apresentadas atualizações sobre expedições de campo realizadas no último ano, além de estudos de modelagem e mapeamento da fauna e flora, com destaque para as espécies-alvo e beneficiadas pelo plano, como plantas, peixes das nuvens (rivulídeos), aves e mamíferos ameaçados.

A Semad-GO e a URFBio Noroeste também compartilharam informações sobre o andamento da análise e validação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) nas áreas sob influência do plano em cada estado.

Próximos passos

O monitoramento contínuo do PAT Veredas Goyaz-Geraes integra uma estratégia nacional para conter a perda da biodiversidade no Cerrado. A expectativa é que as ações em andamento sejam fortalecidas e que novas articulações institucionais contribuam para superar os desafios ainda existentes.

Para saber mais sobre o plano e o Projeto Pró-Espécies, clique neste link.